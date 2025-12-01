Sanremo+ è il nuovo show di Rai1, ideato e condotto da Carlo Conti che vedrà il timoniere del Festival della Canzone Italiana presidiare il sabato sera della rete ammiraglia. Il brand Sanremo è capace di generare ascolti e incassi pubblicitari come nessun programma televisivo, tolti alcuni eventi sportivi. E così ecco l’idea della Rai e di Conti. A Festival 2026 appena concluso, si mostrerà in diretta l’andamento delle 30 canzoni del Festival di Sanremo a una settimana e a due settimane dalla serata finale. Questo il meccanismo di Sanremo+, anticipato da Affari Italiani, per uno show che avrà come focus “l’impatto sui social, sul web, sulle radio e sulle classifiche” dei 30 big del Festival. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SANREMO+: IL NUOVO SHOW DI RAI1 SU QUANTO VENDONO I BIG DEL FESTIVAL 2026