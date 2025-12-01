SANREMO+ | IL NUOVO SHOW DI RAI1 SU QUANTO VENDONO I BIG DEL FESTIVAL 2026
Sanremo+ è il nuovo show di Rai1, ideato e condotto da Carlo Conti che vedrà il timoniere del Festival della Canzone Italiana presidiare il sabato sera della rete ammiraglia. Il brand Sanremo è capace di generare ascolti e incassi pubblicitari come nessun programma televisivo, tolti alcuni eventi sportivi. E così ecco l’idea della Rai e di Conti. A Festival 2026 appena concluso, si mostrerà in diretta l’andamento delle 30 canzoni del Festival di Sanremo a una settimana e a due settimane dalla serata finale. Questo il meccanismo di Sanremo+, anticipato da Affari Italiani, per uno show che avrà come focus “l’impatto sui social, sul web, sulle radio e sulle classifiche” dei 30 big del Festival. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Altre letture consigliate
Serena Brancale è di nuovo a Sanremo 2026: porta sul palco un pezzo che ama profondamente #FestivalDiSanremo #fblifestylechallenge - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Conti dopo Sanremo torna su Rai1 con un nuovo evento: tutti i dettagli - L'articolo Carlo Conti dopo Sanremo torna su Rai1 con un nuovo evento: tutti i dettagli sembra essere il primo su LaNostraTv. msn.com scrive
Programmi Rai, Sanremo diventa più e arrivano nuovi show - Un palinsesto all'insegna dei grandi eventi sportivi, a partire dalle Olimpiadi invernali per arrivare alle decisive partite dei play off della Nazionale per la qualificazione ai Mondiali di calcio in ... Da ansa.it
Palinsesti Rai, nuovi programmi per Carlo Conti e fiction in arrivo - Tra le novità più significative un ruolo da protagonista per Carlo Conti su Rai1, che oltre a un nuovo show post- Secondo msn.com
Secondo quanto emerso su Rai 1 potrebbe arrivare uno show post Sanremo - Ogni anno catalizza davanti alla TV milioni di telespettatori su Rai 1, curiosi di conoscere i brani in gara e, ... Scrive novella2000.it
Sanremo Giovani, il nuovo regolamento: cosa cambia da quest'anno. Nuova età e nuovo format - Sanremo Giovani torna con un nuovo regolamento: cambia l'età e la finale in prima serata su Rai 1. Da corriereadriatico.it
Milly Carlucci dopo Ballando con le stelle condurrà un nuovo show su Rai1 - L'articolo Milly Carlucci dopo Ballando con le stelle condurrà un nuovo show su Rai1 sembra essere il primo su LaNostraTv. Scrive msn.com