Sanremo+ | il nuovo show di Rai1 con Carlo Conti

Rai1 lancia Sanremo+, il nuovo show ideato e condotto da Carlo Conti, volto storico del Festival della Canzone Italiana. Lo show occuperà il sabato sera della rete ammiraglia, portando sul piccolo schermo un format completamente dedicato al Festival. Il brand Sanremo da sempre è garanzia di ascolti importanti e di introiti pubblicitari consistenti, comparabili solo a grandi eventi sportivi. Proprio questo potenziale ha spinto Rai e Conti a creare uno show capace di valorizzare il fenomeno anche dopo la conclusione della kermesse. Il meccanismo dello show. Dopo la fine del Festival 2026, Sanremo+ mostrerà in diretta l’andamento delle 30 canzoni in gara, a una e a due settimane dalla serata finale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

