Sanremo+ | il nuovo show di Rai1 con Carlo Conti
Rai1 lancia Sanremo+, il nuovo show ideato e condotto da Carlo Conti, volto storico del Festival della Canzone Italiana. Lo show occuperà il sabato sera della rete ammiraglia, portando sul piccolo schermo un format completamente dedicato al Festival. Il brand Sanremo da sempre è garanzia di ascolti importanti e di introiti pubblicitari consistenti, comparabili solo a grandi eventi sportivi. Proprio questo potenziale ha spinto Rai e Conti a creare uno show capace di valorizzare il fenomeno anche dopo la conclusione della kermesse. Il meccanismo dello show. Dopo la fine del Festival 2026, Sanremo+ mostrerà in diretta l’andamento delle 30 canzoni in gara, a una e a due settimane dalla serata finale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche questi approfondimenti
Sanremo, Fedez & Masini di nuovo insieme al Festival. L'alchimia tra il rapper milanese e il cantautore fiorentino si conferma. Ora la sfida con un inedito in gara - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Conti dopo Sanremo torna su Rai1 con un nuovo evento: tutti i dettagli - L'articolo Carlo Conti dopo Sanremo torna su Rai1 con un nuovo evento: tutti i dettagli sembra essere il primo su LaNostraTv. Come scrive msn.com
Programmi Rai, Sanremo diventa più e arrivano nuovi show - Un palinsesto all'insegna dei grandi eventi sportivi, a partire dalle Olimpiadi invernali per arrivare alle decisive partite dei play off della Nazionale per la qualificazione ai Mondiali di calcio in ... Segnala ansa.it
Palinsesti Rai, nuovi programmi per Carlo Conti e fiction in arrivo - Tra le novità più significative un ruolo da protagonista per Carlo Conti su Rai1, che oltre a un nuovo show post- msn.com scrive