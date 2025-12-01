Sanremo Giovani 2 dicembre | gli ultimi sei in gara e chi è già in semifinale

Roma, 1 dicembre 2025 - Prima fase di Sanremo Giovani agli sgoccioli. Martedì 2 dicembre, in Seconda serata su Raidue. In questa quarta puntata del talent show condotto da Gianluca Gazzoli si sfidano gli ultimi sei artisti dei 24 totali che erano stati selezionati per questa fase eliminatoria. La Commissione musicale. I sei artisti si esibiranno anche nella serata del 2 dicembre davanti alla Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia e coadiuvata dai "giurati fuori onda" Carlo Conti e Claudio Fasulo. I concorrenti. Nella quarta serata di Sanremo Giovani si esibiscono Eyeline con ‘Finché dura’, Jeson con ‘Inizialmente tu’, Occhi con ‘Ullallà’, Principe con ‘Mon amour’, Seltsam con ‘Scusa mamma’ e Senza Cri con ‘Spiagge’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanremo Giovani 2 dicembre: gli ultimi sei in gara e chi è già in semifinale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In gara a Sanremo Giovani 2025, Occhi ci racconta la sua "Ullallà": "Con questo brano ho provato a far luce su ciò che è buio". La nostra intervista è su Allmusicitalia.it #Occhi #Ullallà #Sanremo2026 #SanremoGiovani2025 - facebook.com Vai su Facebook

Song titles will be announced during the Sanremo Giovani final on 14 December. All entries will be premiered on 24 February, the first night of the festival. More: Vai su X

Sanremo Giovani 2 dicembre: gli ultimi sei in gara e chi è già in semifinale - L’ultima puntata del talent show che conduce all’Ariston andrà in onda domenica 14 dicembre in diretta su Raiuno ... Riporta msn.com

Sanremo Giovani, martedì 2 dicembre il quarto appuntamento - Torna in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, martedì 2 dicembre, Sanremo Giovani 2025 con la conduzione di G ... Scrive fourzine.it

RAI 2, RAI RADIO 2, RAIPLAY, RAI 1 * “SANREMO GIOVANI 2025” () : «NUOVA PUNTATA DELLE QUALIFICAZIONI CON SEI ARTISTI IN GARA, SI COMPLETERANNO I 12 SEMIFINALISTI» (VEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Torna in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, martedì 2 dicembre, Sanremo Giovani 2025 con la ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Ecco i cantanti che si esibiranno a Sanremo Giovani 2025 - Su Rai 2 stasera, in seconda serata e subito dopo Belve, vedremo la terza puntata di Sanremo Giovani 2025: chi sono i cantanti che si esibiscono questa volta? novella2000.it scrive

Nicolò Filippucci verso le Semifinali di Sanremo Giovani e canta When We Were Young di Adele – VIDEO - Il cantante di Amici ha superato la selezione con il brano 'Laguna' e si prepara alle Semifinali del 9 dicembre su Rai Due ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Sanremo Giovani, chi si sfida nella seconda puntata: orario e dove vederlo - Sanremo Giovani, seconda serata di qualificazioni: quali sono i sei cantanti in gara, pronti a conquistare un posto più vicino all’Ariston. Riporta dilei.it