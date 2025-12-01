Sanremo 2026 volume al massimo e partiamo

Se mbra l’Arca di Noè versione Costa Crociere. Inaffondabile, a differenza del Titanic. Il festival per ora muto (non abbiamo ascoltato le canzoni) di Carlo Conti è un catalogo che per fortuna non arriva a mille e tre. I magnifici trenta ormai li conoscete, basta aggiornare sulla Treccani e Google il termine “big”. Ho letto che questa playlist sanremese è variegata, come il gelato all’amarena, mi sembra piuttosto inclusiva, c’è di tutto, forse non meritocratica ma neppure troppo relazionale, identitaria, valorizza il territorio, misteriosa. Richiede, quindi, prima di tutto, un’analisi curiosa. Non stiamo facendo un copia e incolla da Spotify e neppure dalle classifiche radio, non sembra il selfie della musica che gira intorno, è l’audiocassetta di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanremo 2026, volume al massimo e partiamo

