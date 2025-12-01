Sanremo 2026 svelati i 30 concorrenti | ecco chi sono

Sanremo, 1 dicembre 2025 – Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a un’edizione extralarge. Nell’edizione delle 13.30 del Tg1 di ieri, Carlo Conti ha svelato i 30 Big che saliranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio, rompendo gli argini del regolamento iniziale che ne prevedeva 26. Un ampliamento già anticipato, ma che oggi diventa realtà e certifica la volontà del direttore artistico: costruire un Festival corale, generazionale, pieno di incastri tra pop, rap, cantautorato ed esperimenti sonori. L’elenco presenta ritorni pesanti, debutti curiosi, riscoperte, veterani e voci emergenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

