Sanremo 2026 sorpresa tra gli esclusi | niente palco per Carl Brave e Mr Rain

Arrivate oltre 300 proposte, solo 30 scelte. E tra chi non ce l'ha fatta compaiono artisti amatissimi: una selezione più dura del previsto che ha lasciato molti artisti delusi e i fan spiazzati. Da ieri, 30 novembre, l'Italia è ufficialmente entrata nel clima sanremese che accompagnerà il Paese fino alla cosiddetta 'settimana santa', quella che da martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio 2026 terrà milioni di telespettatori incollati allo schermo per seguire la 76ª edizione del Festival di Sanremo. L'annuncio dei 30 Big in gara e l'errore grafico su Aka7even Come ormai da tradizione inaugurata da Amadeus, Carlo Conti ha rivelato i nomi dei 30 Big in gara durante l'edizione delle 13:30 del TG1, un appuntamento che segna di fatto l'inizio del percorso verso il Festival. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

