Sanremo 2026 le reazioni dei Big | Tommaso Paradiso cita Fantozzi Tredici Pietro l’attaccante del Bologna Orsolini Renga e Meta festeggiano con le figlie – VIDEO

Davanti al televisore da soli o con gli amici e la famiglia, a pranzo con il sottofondo del Tg1 delle 13.30, in videochiamata con i propri cari. Gli artisti selezionati dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026 hanno pubblicato su Instagram le loro reazioni all’annuncio del cast. Abbracci e urla di gioia, festeggiamenti più concitati e altri più pacati. In un’epoca in cui la kermesse è diventata social e il web è da considerare una delle vetrine di promozione per farsi conoscere, tutti hanno postato qualcosa. Alcuni solo una foto e una breve descrizione, altri contenuti ironici o pensati apposta per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

