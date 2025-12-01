Sanremo 2026 le reazioni dei Big | Tommaso Paradiso cita Fantozzi Tredici Pietro l’attaccante del Bologna Orsolini Renga e Meta festeggiano con le figlie – VIDEO

Ilfattoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davanti al televisore da soli o con gli amici e la famiglia, a pranzo con il sottofondo del Tg1 delle 13.30, in videochiamata con i propri cari. Gli artisti selezionati dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026 hanno pubblicato su Instagram le loro reazioni all’annuncio del cast. Abbracci e urla di gioia, festeggiamenti più concitati e altri più pacati. In un’epoca in cui la kermesse è diventata social e il web è da considerare una delle vetrine di promozione per farsi conoscere, tutti hanno postato qualcosa. Alcuni solo una foto e una breve descrizione, altri contenuti ironici o pensati apposta per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sanremo 2026 le reazioni dei big tommaso paradiso cita fantozzi tredici pietro l8217attaccante del bologna orsolini renga e meta festeggiano con le figlie 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, le reazioni dei Big: Tommaso Paradiso cita Fantozzi, Tredici Pietro l’attaccante del Bologna Orsolini, Renga e Meta festeggiano con le figlie – VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sanremo 2026, le reazioni all’annuncio dei Big in gara: la migliore è quella di Tommaso Paradiso - Con prudenza, ma ci andremo") ai classici video ripresi durante l'annuncio di Carlo Conti. Da rollingstone.it

sanremo 2026 reazioni bigSanremo 2026, le reazioni dei big in gara all'annuncio di Carlo Conti - È un grande onore», scrive Marco Masini con l'emoticon delle mani giunte, mentre Maria Antonietta commenta: «Oggi festeggiamo una cosa bellissima e assurda, e ci ... Riporta ilmessaggero.it

sanremo 2026 reazioni bigSanremo 2026, le reazioni social dei BIG in gara (Video) - Scopri tutto su Sanremo 2026: i cantanti ufficiali, le emozioni e le grandi star che parteciperanno al Festival. Riporta mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo 2026 Reazioni Big