Sanremo 2026 le reazioni dei Big | Tommaso Paradiso cita Fantozzi Tredici Pietro l’attaccante del Bologna Orsolini Renga e Meta festeggiano con le figlie – VIDEO
Davanti al televisore da soli o con gli amici e la famiglia, a pranzo con il sottofondo del Tg1 delle 13.30, in videochiamata con i propri cari. Gli artisti selezionati dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026 hanno pubblicato su Instagram le loro reazioni all’annuncio del cast. Abbracci e urla di gioia, festeggiamenti più concitati e altri più pacati. In un’epoca in cui la kermesse è diventata social e il web è da considerare una delle vetrine di promozione per farsi conoscere, tutti hanno postato qualcosa. Alcuni solo una foto e una breve descrizione, altri contenuti ironici o pensati apposta per l’occasione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sanremo 2026: svelati i 30 big di Carlo Conti. Esaltazione, rifiuti storici e una gaffe del TG1 L'annuncio ha scatenato un'ondata di reazioni sui social, tra l'entusiasmo dei selezionati e l'amarezza degli esclusi - facebook.com Vai su Facebook
#Sanremo2026, le reazioni social dei Big all’annuncio di #CarloConti Dal dito medio di Luchè alle esultanze con amici e al ristorante, dalla Lamborghini in incognito al videomessaggio di Patty Pravo. Ecco tutti i video Vai su X
Sanremo 2026, le reazioni all’annuncio dei Big in gara: la migliore è quella di Tommaso Paradiso - Con prudenza, ma ci andremo") ai classici video ripresi durante l'annuncio di Carlo Conti. Da rollingstone.it
Sanremo 2026, le reazioni dei big in gara all'annuncio di Carlo Conti - È un grande onore», scrive Marco Masini con l'emoticon delle mani giunte, mentre Maria Antonietta commenta: «Oggi festeggiamo una cosa bellissima e assurda, e ci ... Riporta ilmessaggero.it
Sanremo 2026, le reazioni social dei BIG in gara (Video) - Scopri tutto su Sanremo 2026: i cantanti ufficiali, le emozioni e le grandi star che parteciperanno al Festival. Riporta mondotv24.it