Sanremo 2026 La Niña | Io esclusa? Mai inviato alcun brano

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - La Niña non ci sta a essere elencata tra gli artisti che Sanremo 2026 ha lasciato a casa. La cantante, all'anagrafe Carola Moccia, lo ha scritto chiaramente sui social. "In questi giorni ho letto il mio nome tra 'gli esclusi' di Sanremo. Ma non si può essere esclusi da qualcosa a cui non si prende parte: non ho mai inviato alcun brano al Festival, quindi non c'è nessun mistero e nessun retroscena. È una scelta semplice e radicale, maturata nel tempo", sottolinea. "In questi anni - spiega - ho sfiorato da vicino quei mondi, ne ho osservato i meccanismi, le luci, le gerarchie. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanremo 2026, La Niña: "Io esclusa? Mai inviato alcun brano"

Leggi anche questi approfondimenti

Dagli anni d’oro di “Non ci sto” alle porte chiuse dell’industria discografica. Syria racconta senza vittimismo cosa le è successo dopo il successo Licenziata via mail, esclusa da Sanremo e lontana dai riflettori, la cantante ha scelto di continuare con la musica a - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, La Niña: "Io esclusa? Mai inviato alcun brano" - La Niña non ci sta a essere elencata tra gli artisti che Sanremo 2026 ha lasciato a casa. Scrive iltempo.it

I Big di Sanremo 2026: l’elenco completo dei protagonisti - Tra curiosità e aspettative, Sanremo svela finalmente i Big in gara per la nuova edizione del Festival più seguito d’Italia ... Come scrive iodonna.it

Sanremo 2026: regolamento ufficiale, 26 Big in gara e novità per le Nuove Proposte - Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la pubblicazione del regolamento ufficiale della sua 76ª edizione, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 in diretta su Rai 1. Secondo ilmattino.it

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026? La confessione choc: “Adorerei”/ “Ho dei brani pronti per il Festival” - La cantante e showgirl si è raccontata in una ... Scrive ilsussidiario.net

Sanremo 2026, Marco Masini: «Io e Fedez di nuovo al Festival? Abbiamo trovato una bella sintonia. "Bella Stronza" non è mai stata censurata» - Ricordo le riunioni nella filiale della Ricordi, la mia prima casa discografica, le prime apparizioni in tv. Lo riporta ilmattino.it

Sanremo Giovani 2026, il primo annuncio di Conti al tg: “Gazzoli presentatore” - Il prossimo febbraio Carlo Conti condurrà la 76esima edizione del Festival di Sanremo e, come sempre, è già tanta la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori riguardo i dettagli della kermesse ... Lo riporta dilei.it