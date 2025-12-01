Sanremo 2026 la lista degli esclusi dal Festival | forti reazioni

L’annuncio dei 30 Big in gara a Sanremo 2026 è arrivato domenica 30 novembre in TV. La festa dei selezionati ha riempito i social. Ma c’è anche l’altro lato: la delusione di chi si è visto dire “no”. Carlo Conti ha spiegato che circa 270 canzoni non hanno superato la selezione. E così, mentre l’ Ariston prende forma, gli esclusi raccontano il proprio punto di vista. Alcuni lo fanno con ironia. Altri con amarezza. Il racconto di queste ore è il termometro di un’attesa che resta altissima. Tre ex di Amici semifinalisti di Sanremo Giovani Brani Festival di Sanremo 2026: 30 sì e centinaia di no. La corsa a Sanremo 2026 è una maratona. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

