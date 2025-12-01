Sanremo 2026 la carica delle donne Meno dive pop più cantautrici Ma attenzione alle debuttanti rock

Poche ma capaci di farsi sentire. Anche quest’anno il cast di Sanremo numero 76, annunciato da Carlo Conti domenica 30 novembre, è a larga maggioranza maschile. Su 30 big in gara, ai quali si aggiungeranno i 4 Giovani che verranno selezionati da Area Sanremo e da Sanremo Giovani, le donne sono 10. Non ci sono le dive pop che hanno dominato negli anni scorsi, come Annalisa, Elodie e Rose Villain. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Sanremo 2026, la carica delle donne. Meno dive pop, più cantautrici. Ma attenzione alle debuttanti rock

