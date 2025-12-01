Sanremo 2026 i Jalisse esclusi per la 29esima volta | la reazione

Perizona.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Jalisse esclusi da Sanremo 2026. Il duo musicale formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci non parteciperà alla 76esima . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it

sanremo 2026 i jalisse esclusi per la 29esima volta la reazione

© Perizona.it - Sanremo 2026, i Jalisse esclusi per la 29esima volta: la reazione

Leggi anche questi approfondimenti

sanremo 2026 jalisse esclusiSanremo 2026, dai Jalisse a Nada ecco la lista degli esclusi dal Festival (e la loro reazione) - Ieri, domenica 30 novembre, Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara al prossimi Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio ( QUI la lista completa) e se i cantanti selezionati hanno gi ... isaechia.it scrive

sanremo 2026 jalisse esclusiSanremo 2026, gli esclusi: dai Jalisse ai Fask, California dei Coma Cose e Carl Brave. Chi non sarà all'Ariston - 270 cantanti non sono entrati in questa lista», ha detto Carlo Conti, prima di leggere oggi al Tg1 delle 13. Scrive ilmattino.it

sanremo 2026 jalisse esclusiSanremo 2026, esplode il caso esclusi: chi è rimasto fuori dai 300 nomi - Tra i “no” più sofferti, lo stesso Carlo Conti cita quello di Amara, autrice e cantautrice (compagna di Cristicchi) che lui aveva lanciato al Festival nel 2015. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sanremo 2026 Jalisse Esclusi