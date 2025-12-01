Sanremo 2026 i Jalisse esclusi per la 29esima volta | la reazione

I Jalisse esclusi da Sanremo 2026. Il duo musicale formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci non parteciperà alla 76esima . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Sanremo 2026, i Jalisse esclusi per la 29esima volta: la reazione

"E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre" Per ben 29 volte i Jalisse esclusi da Sanremo. La reazione sui social della coppia - facebook.com Vai su Facebook

La reazione dei protagonisti di Sanremo 2026 e degli esclusi, da Fedez ai Jalisse: "Ventinovesimo rifiuto" Vai su X

Sanremo 2026, dai Jalisse a Nada ecco la lista degli esclusi dal Festival (e la loro reazione) - Ieri, domenica 30 novembre, Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara al prossimi Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio ( QUI la lista completa) e se i cantanti selezionati hanno gi ... isaechia.it scrive

Sanremo 2026, gli esclusi: dai Jalisse ai Fask, California dei Coma Cose e Carl Brave. Chi non sarà all'Ariston - 270 cantanti non sono entrati in questa lista», ha detto Carlo Conti, prima di leggere oggi al Tg1 delle 13. Scrive ilmattino.it

Sanremo 2026, esplode il caso esclusi: chi è rimasto fuori dai 300 nomi - Tra i “no” più sofferti, lo stesso Carlo Conti cita quello di Amara, autrice e cantautrice (compagna di Cristicchi) che lui aveva lanciato al Festival nel 2015. msn.com scrive