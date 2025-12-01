Con un annuncio destinato a far parlare a lungo, è caduto il sipario è caduto sul prossimo Festival di Sanremo del 2026. Con un annuncio trasmesso in diretta al Tg1, il direttore artistico Carlo Conti ha svelato la lista dei 30 big che calcheranno il palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio. Nomi alla mano si tratta di un mix audace di artisti veterani che hanno scritto pagine importanti della musica italiana, diverse sorprese e anche tanti debuttanti. Si tratta di un cast eterogeneo che dimostra come Sanremo, per quest’anno, si prepara a offrire musica che spazia da generi diversi e che si appresta a lanciare nuove hit da canticchiare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sanremo 2026: i 30 big confermati. Ecco tutti i nomi, le sorprese e i brani da tenere sott’occhio