Sanremo 2026 gli esclusi | nomi e reazioni che stanno infiammando i social

Ogni anno la stessa scena: migliaia di occhi incollati al Tg1, un conduttore che deve pronunciare trenta nomi e centinaia di artisti che trattengono il fiato. Questa volta è toccato di nuovo a Carlo Conti, che ha spiegato come la selezione sia stata più dura che mai. Le candidature erano centinaia, e solo una minima parte avrebbe potuto superare il taglio. Chi è rimasto fuori, però, non si è limitato a incassare in silenzio: sui social il malcontento è diventato immediatezza, ironia o amarezza a seconda dei casi. Leggi anche: Sanremo 2026, il Tg1 annuncia i nomi dei cantanti ma finisce male: é bufera I 270 esclusi: tra grandi ritorni mancati e attese tradite. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sanremo 2026, gli esclusi: nomi e reazioni che stanno infiammando i social

