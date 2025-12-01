Sanremo 2026 gli esclusi | nomi e reazioni che stanno infiammando i social

Tvzap.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno la stessa scena: migliaia di occhi incollati al Tg1, un conduttore che deve pronunciare trenta nomi e centinaia di artisti che trattengono il fiato. Questa volta è toccato di nuovo a Carlo Conti, che ha spiegato come la selezione sia stata più dura che mai. Le candidature erano centinaia, e solo una minima parte avrebbe potuto superare il taglio. Chi è rimasto fuori, però, non si è limitato a incassare in silenzio: sui social il malcontento è diventato immediatezza, ironia o amarezza a seconda dei casi. Leggi anche: Sanremo 2026, il Tg1 annuncia i nomi dei cantanti ma finisce male: é bufera I 270 esclusi: tra grandi ritorni mancati e attese tradite. 🔗 Leggi su Tvzap.it

sanremo 2026 gli esclusi nomi e reazioni che stanno infiammando i social

© Tvzap.it - Sanremo 2026, gli esclusi: nomi e reazioni che stanno infiammando i social

Contenuti che potrebbero interessarti

sanremo 2026 esclusi nomiSanremo 2026, gli esclusi: dai Jalisse ai Fask, California dei Coma Cose e Carl Brave. Chi non sarà all'Ariston - 270 cantanti non sono entrati in questa lista», ha detto Carlo Conti, prima di leggere oggi al Tg1 delle 13. ilmattino.it scrive

sanremo 2026 esclusi nomiCHI SONO I CANTANTI SANREMO 2026?/ Nomi big in gara, lista: da Fedez a un nome attesissimo! - Cantanti Sanremo 2026, nomi dei big gara ed esclusi dalla gara: debutta Tommaso Paradiso? Secondo ilsussidiario.net

sanremo 2026 esclusi nomiSanremo 2026, esplode il caso esclusi: chi è rimasto fuori dai 300 nomi - Tra i “no” più sofferti, lo stesso Carlo Conti cita quello di Amara, autrice e cantautrice (compagna di Cristicchi) che lui aveva lanciato al Festival nel 2015. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sanremo 2026 Esclusi Nomi