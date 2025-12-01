Sanremo 2026 gaffe del Tg 1 sulla presentazione di Aka7even e LDA | compare la foto dell’attore Stefano Sala

Comingsoon.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aka7even commenta ironico l’errore del Tg 1 che, durante la presentazione dei Big del Festival di Sanremo, ha usato la foto di Stefano Sala al posto della sua. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

sanremo 2026 gaffe del tg 1 sulla presentazione di aka7even e lda compare la foto dell8217attore stefano sala

© Comingsoon.it - Sanremo 2026, gaffe del Tg 1 sulla presentazione di Aka7even e LDA: compare la foto dell’attore Stefano Sala

Leggi anche questi approfondimenti

sanremo 2026 gaffe tgSanremo 2026, gaffe del Tg 1 sulla presentazione di Aka7even e LDA: compare la foto dell’attore Stefano Sala - Aka7even commenta ironico l’errore del Tg 1 che, durante la presentazione dei Big del Festival di Sanremo, ha usato la foto di Stefano Sala al posto della sua. Riporta comingsoon.it

sanremo 2026 gaffe tgSanremo 2026, gaffe live: il Tg1 sbaglia la foto di un cantante. Esplode la reazione social - Accanto a LDA, figlio di Gigi D’Alessio, è comparso infatti il volto di un altro giovane: l’attore italiano Stefano Scala, del tutto estraneo all’annuncio. Come scrive affaritaliani.it

sanremo 2026 gaffe tgGaffe del Tg1 sull’annuncio dei Big a Sanremo 2026, in foto non è Aka7even: chi è il misterioso sostituto - Il Tg1 sbaglia l'annuncio dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026: al posto di Aka7even compare un giovane cineasta napoletano ... Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo 2026 Gaffe Tg