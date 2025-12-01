Sanremo 2026 esplode il caso esclusi | chi è rimasto fuori dai 300 nomi

Dopo l’annuncio dei 30 Big in gara a Sanremo 2026, l’attenzione si è spostata sugli esclusi di questa edizione, che per motivi diversi non saliranno sul palco dell’Ariston. Secondo Carlo Conti, quest’anno sono arrivate circa 300 proposte e ben 270 non sono entrate nella selezione finale. Una scrematura durissima che ha lasciato fuori nomi noti, ritorni attesi e giovani in ascesa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jalisse (@jalisseofficial) Il capitolo più clamoroso riguarda i Jalisse. Il duo di Fiumi di parole ha ricevuto l’ennesima bocciatura: è il ventinovesimo anno di fila in cui la loro candidatura non viene accettata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Sanremo 2026, esplode il caso esclusi: chi è rimasto fuori dai 300 nomi

