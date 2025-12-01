Sanremo 2026 | ecco il nome della prima e possibile co-conduttrice L’indiscrezione

Sanremo 2026: Laura Pausini torna all'Ariston, questa volta da padrona di casa? Ecco cosa è emerso nelle ultime ore. Il sipario del Teatro Ariston non è ancora salito, ma l'edizione 2026 del Festival di Sanremo ha già un volto, un tono e un'emozione: quella di Laura Pausini, scelta come co-conduttrice dell'edizione affidata per il secondo anno consecutivo alla direzione di Carlo Conti. Una presenza che non è solo televisiva, ma simbolica, emotiva, quasi storica. Per Laura Pausini tornare a Sanremo significa molto più di una partecipazione: significa rientrare nel luogo dove, da ragazza, è iniziato tutto.

