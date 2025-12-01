Sanremo 2026 Conti si difende alle critiche

L’elenco dei 30 big in gara a Sanremo 2026 ha fatto subito discutere. Non appena il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha svelato i nomi dei cantanti che si contenderanno la kermesse durante l’edizione di pranzo del Tg1 del 30 novembre, sui social è subito montata la delusione. Migliaia le reazioni di chi segue ogni anno il Festival della canzone italiana, tra chi ha ironizzato sulla presenza di tanti nomi poco noti, chi avrebbe voluto più big e chi ha invece difeso le scelte del direttore artistico. In tanti, però, hanno parlato di cast non all’altezza e di un livello «più basso» rispetto alle ultime edizioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sanremo 2026, Conti si difende alle critiche

