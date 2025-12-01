Sanremo 2026 Carlo Conti a RTL 102.5 | Tanti emergenti e pochi Big? Contano le canzoni
Carlo Conti è stato intervistato all’indomani dell’annuncio dei Big del Festival di Sanremo 2026, ecco le sue dichiarazioni. Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanre mo, interviene a RTL 102.5 in merito all’edizione 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio. All’interno di Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Lucrezia Bernardo. I commenti non sono stati benevoli: « No, io non leggo niente e non guardo niente. Ho un po’ il mio modo di vivere un po’ particolare, distaccato da tutti. Sono poco social io, ma da sempre. È una scelta mia e non ci posso fare niente, ascolto la radio ». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
