Sanremo 2026 300 brani valutati e 30 big scelti | nuovi linguaggi sotto la direzione di Conti

Carlo Conti ha presentato la lista completa dei 30 Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio prossimi, in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay. La selezione arriva dopo l'ascolto di più di 300 brani, numero che conferma la spinta produttiva del settore e la forte attenzione degli artisti verso la manifestazione. Conti, in accordo con la Rai, ha scelto di modificare il Regolamento portando il cast da 26 a 30 artisti, decisione motivata dall'esigenza di includere nuove proposte e garantire una rappresentazione più ampia dei linguaggi musicali contemporanei. Il direttore artistico ha parlato di un Festival fondato su varietà, rinnovamento e ritorni eccellenti.

