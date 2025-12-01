Sangue universale il filtro che promette di rendere ogni gruppo compatibile con chiunque

Un gruppo di studenti universitari ha sviluppato un sistema che promette di superare il problema dei gruppi sanguigni rari o carenti. Ecco come funziona. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Sangue universale, il filtro che promette di rendere ogni gruppo compatibile con chiunque

News recenti che potrebbero piacerti

L’idea del CCIFB i vista della Giornata Internazionale dei Migranti: un’iniziativa di solidarietà e integrazione, coinvolgendo l’intera comunità e sottolineando l’importanza universale della donazione di sangue. - facebook.com Vai su Facebook

Sangue artificiale prodotto per la prima volta in Giappone/ “Dura fino a cinque anni ed è universale” - In Giappone è stato creato con successo il primo sangue artificiale: è universale e si può conservare fino a un massimo di 5 anni Per la prima volta dopo anni di inefficaci test di laboratorio, in ... ilsussidiario.net scrive