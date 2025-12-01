Sangue universale il filtro che promette di rendere ogni gruppo compatibile con chiunque

Wired.it | 1 dic 2025

Un gruppo di studenti universitari ha sviluppato un sistema che promette di superare il problema dei gruppi sanguigni rari o carenti. Ecco come funziona. 🔗 Leggi su Wired.it

