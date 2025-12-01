Sandokan | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Sandokan: trama, cast, quante puntate e streaming. Da lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Borneo, 1841. Sandokan è un pirata che vive alla giornata, lottando per la sua libertà e quella della ciurma insieme al fedele amico Yanez de Gomera. La sua vita cambia quando, durante un’incursione sull’isola di Labuan, sede del consolato britannico, conosce la bella e indomita figlia del console, Marianna Guillonk, la “perla di Labuan”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sandokan: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Altre letture consigliate

“Sandokan”, intervista ad Alanah Bloor: “Interpretare Lady Marianne è stato un regalo, mi ha insegnato tanta sicurezza. Can Yaman si è preso cura di me, sul set sa fare tutto” #CanYaman #Sandokan Vai su X

CALIBRO 35: IN USCITA LA COLONNA SONORA ORIGINALE DI SANDOKAN Svelata la data. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755663/calibro-35-uscita-colonna-sonora-originale-di-sandokan-2-dicembre - facebook.com Vai su Facebook

Sandokan debutta stasera su Rai 1: il cast, la trama, da quante puntate è composta la serie con Can Yaman - Dopo tanta attesa, Sandokan si prepara finalmente a tornare sul piccolo schermo a partire da stasera su Rai 1 alle 21:30: ecco ciò che è necessario sapere sulla serie con Can Yaman e Alessandro Prezio ... Lo riporta movieplayer.it

Sandokan, di cosa parla il revival con Can Yaman: tutto ciò che c'è da sapere sulla serie di Rai 1 - Da lunedì 1 dicembre, in quattro prime serate su Rai 1, arriva la serie evento internazionale “Sandokan”, prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction e diretta ... Segnala msn.com

Sandokan: Can Yaman e tutto il cast nelle foto della prima stagione - Difficile in questo momento immaginare nei panni del pirata romantico un attore più giusto di lui, il divo turco re degli sguardi languidi (che, vedrete, sfrutterà al massimo fin dalle prime ... Scrive movieplayer.it

Can Yaman, i contenuti inediti su Sandokan mostrano tutto il suo duro lavoro - Can Yaman pubblica su Instagram nuovo contenuti inediti su Sandokan, mentre mancano meno di due mesi alla messa in onda della serie tv su Rai 1. Si legge su comingsoon.it

Home Luoghi da film Sandokan torna in Tv: tutte le sorprendenti location della serie evento con Can Yaman - Alla Festa del Cinema di Roma 2025 è stata presentata in anteprima Sandokan, la nuova serie internazionale che rilancia l’eroe creato da Emilio Salgari, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai ... siviaggia.it scrive