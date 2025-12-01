Sandokan torna e Can Yaman gli dà un nuovo volto più feroce e tormentato

La serie: Sandokan (2025) Titolo originale: Sandokan Regia: Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo Sceneggiatura: Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum, Davide Lantieri (da un’idea di Luca Bernabei, ispirata ai romanzi di Emilio Salgari) Genere: Avventura, Azione, Drammatico Cast: Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Alanah Bloor, John Hannah, Owen Teale, Lucy Gaskell, Madeleine Price, Samuele Segreto Durata: 8 episodi Dove l’abbiamo visto: Anteprima al Rome Film Fest 2025, in arrivo su Rai 1 e successivamente disponibile in streaming su RaiPlay e Disney+ Distribuzione in Italia: Rai 1 RaiPlay (poi Disney+) Trama: Nel Borneo del 1841, Sandokan guida la sua ciurma in una vita di arrembaggi e libertà, fino a imbattersi in un prigioniero Dayak che lo riconosce come il guerriero di un’antica profezia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Sandokan torna e Can Yaman gli dà un nuovo volto, più feroce e tormentato

