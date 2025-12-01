Sandokan stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Can Yaman | tutte le anticipazioni

News tv. Di cosa parla “Sandokan”? Tutte le anticipazioni sulla serie evento con Can Yaman in onda stasera su Rai 1 – C’è un certo fremito nell’aria: stasera, lunedì 1° dicembre, dalle 21.30, Rai 1 riporta in vita un mito dell’avventura. “Sandokan” torna sul piccolo schermo in una versione completamente rinnovata, pensata per parlare a un pubblico moderno senza tradire lo spirito salgariano. Una prima puntata costruita per catturare lo spettatore fin da subito, tra mari agitati, leggende antiche, sentimenti che incendiano il racconto e un protagonista che ancora non sa di essere destinato a diventare leggenda. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Sandokan”, stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Can Yaman: tutte le anticipazioni

