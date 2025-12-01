Sandokan risorge dopo 50 anni | Can Yaman Alessandro Preziosi ed Ed Westwick nella nuova serie

Cinquant’anni dopo lo sceneggiato Rai con Kabir Bedi, la saga di Emilio Salgari torna in produzione con riprese tra Italia e Reunion e un cast internazionale guidato dall’attore turco, Can Yaman, affiancato da Ed Westwick e Alessandro Preziosi. La Tigre di Mompracem approda stasera su Rai1, una nuova serie dedicata a Sandokan, l’iconico personaggio creato da Emilio Salgari nel 1883 e consegnato all’immaginario collettivo italiano dallo sceneggiato Rai del 1976. Can Yaman, volto noto delle fiction turche, veste i panni del pirata malese in un adattamento girato in tecnologia 4K, destinato alla distribuzione internazionale tramite Fremantle e Mediaset España per il mercato iberico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

