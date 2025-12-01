Sandokan risorge dopo 50 anni | Can Yaman Alessandro Preziosi ed Ed Westwick nella nuova serie
Cinquant’anni dopo lo sceneggiato Rai con Kabir Bedi, la saga di Emilio Salgari torna in produzione con riprese tra Italia e Reunion e un cast internazionale guidato dall’attore turco, Can Yaman, affiancato da Ed Westwick e Alessandro Preziosi. La Tigre di Mompracem approda stasera su Rai1, una nuova serie dedicata a Sandokan, l’iconico personaggio creato da Emilio Salgari nel 1883 e consegnato all’immaginario collettivo italiano dallo sceneggiato Rai del 1976. Can Yaman, volto noto delle fiction turche, veste i panni del pirata malese in un adattamento girato in tecnologia 4K, destinato alla distribuzione internazionale tramite Fremantle e Mediaset España per il mercato iberico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Scopri altri approfondimenti
Sandokan torna in tv dopo 50 anni con Can Yaman: le curiosità da conoscere, dalle location al libro a cui si ispira - Sandokan torna in tv con Can Yaman: una nuova serie Rai tra azione, amore e avventura con un set tutto italiano. Da greenme.it
Sandokan torna in TV dopo 50 anni: trama, cast e puntate della serie con Can Yaman su Rai1 - Da questa sera, lunedì 1° dicembre su Rai1, dopo 50 anni dalla prima serie televisiva arriva un nuovo adattamento di Sandokan ... fanpage.it scrive
“Sandokan”, così Kabir Bedi stregò l’Italia 50 anni fa. E ora tocca a Can Yaman - Il 6 gennaio del 1976 la Rai mandava in onda lo sceneggiato di Sergio Sollima, lo videro in 27 milioni di spettatori. Riporta repubblica.it
Sandokan torna in TV dopo 50 anni con un cast internazionale. Quando e dove vedere la serie - Can Yaman veste i panni della Tigre della Malesia, Alessandro Preziosi interpreta Yanez: la serie evento in quattro prime serate ... Lo riporta msn.com
Sandokan, la prima puntata stasera in tv: 50 anni dopo, la Tigre non è più quella di un tempo - Emilio Salgari e l'omaggio al mitico sceneggiato con Kabir Bedi: oggi su Rai 1, va in onda la prima puntata di Sandokan. Da msn.com
Sandokan rivive nella nuova serie tv con Can Yaman: ecco perché la Tigre della Malesia piace ancora - L’eroe più amato prima dell’invasione giapponese dei cartoni: ... Si legge su msn.com