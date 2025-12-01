Sandokan recensione prime 2 puntate | Can Yaman è la nuova tigre della Malesia
La nostra recensione delle prime 2 puntate di Sandokan, il grande ritorno dell’eroe di Emilio Salgari che stavolta avrà il volto di Can Yaman, assieme al nostro Alessandro Preziosi: un nuovo inizio più ambizioso e dal respiro più internazionale, ma con qualcosa da sistemare ancora. Dopo anni di attesa Sandokan, l’affascinante e coraggiosa Tigre della Malesia nata dalla fantasia di Emilio Salgari, è tornata sulla rete ammiraglia che quasi 50 anni fa l’ha consacrata grazie all’indimenticabile sceneggiato di Sergio Sollima. A offrirgli volto e fisicità è l’attore turco Can Yaman, sempre più amato da un certo pubblico televisivo e sempre più sulla cresta dell’onda, ma il cast internazionale diretto da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo vanta nomi di grande prestigio come John Hannah ed Ed Westwick, oltre alla protagonista femminile Alanah Bloor nei panni di Lady Marianne e al nostro Alessandro Preziosi in quelli di Yanez. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Sandokan, recensione: il pirata di #CanYaman gioca con la nostalgia e si fa intrattenimento spettacolare…. Vai su X
SANDOKAN - Da lunedì 1° dicembre in quattro serate su Rai1 Link nella bio > #serietv / #netflix #fiction #tv #serie #mediaset #netflixseries #raifiction #telefilm #recensione #anteprima #primevideo #discoveryplus #paramountplus #appletv #disneyplus #sky # - facebook.com Vai su Facebook
Sandokan, recensione: il pirata di Can Yaman gioca con la nostalgia e si fa intrattenimento spettacolare - I primi due episodi di Sandokan, la nuova serie di Rai Fiction e Lux Vide al via lunedì 1° dicembre su Rai 1, promettono di regalare al pubblico quattro serate all'insegna dell'avventura e del diverti ... Da msn.com