Sandokan recensione prime 2 puntate | Can Yaman è la nuova tigre della Malesia

La nostra recensione delle prime 2 puntate di Sandokan, il grande ritorno dell’eroe di Emilio Salgari che stavolta avrà il volto di Can Yaman, assieme al nostro Alessandro Preziosi: un nuovo inizio più ambizioso e dal respiro più internazionale, ma con qualcosa da sistemare ancora. Dopo anni di attesa Sandokan, l’affascinante e coraggiosa Tigre della Malesia nata dalla fantasia di Emilio Salgari, è tornata sulla rete ammiraglia che quasi 50 anni fa l’ha consacrata grazie all’indimenticabile sceneggiato di Sergio Sollima. A offrirgli volto e fisicità è l’attore turco Can Yaman, sempre più amato da un certo pubblico televisivo e sempre più sulla cresta dell’onda, ma il cast internazionale diretto da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo vanta nomi di grande prestigio come John Hannah ed Ed Westwick, oltre alla protagonista femminile Alanah Bloor nei panni di Lady Marianne e al nostro Alessandro Preziosi in quelli di Yanez. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

