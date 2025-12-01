Sandokan | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

. Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Borneo, 1841. Sandokan è un pirata che vive alla giornata, lottando per la sua libertà e quella della ciurma insieme al fedele amico Yanez de Gomera. La sua vita cambia quando, durante un’incursione sull’isola di Labuan, sede del consolato britannico, conosce la bella e indomita figlia del console, Marianna Guillonk, la “perla di Labuan”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Approfondisci con queste news

#Sandokan con Can Yaman: dal 1° dicembre 2025 su Rai1 – Trama, cast e anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook

Sandokan, la serie evento con Can Yaman debutta in Rai: anticipazioni e data Vai su X

Sandokan, stasera l'esordio su Rai 1: trama, cast, location e anticipazioni della nuova serie con Can Yaman - Cinquant'anni dopo la celebre fiction Rai che portò in tv la leggenda di Sandokan, rendendolo un'icona, la storia di questo eroe torna ... Da msn.com

Sandokan torna in TV dopo 50 anni: trama, cast e puntate della serie con Can Yaman su Rai1 - Da questa sera, lunedì 1° dicembre su Rai1, dopo 50 anni dalla prima serie televisiva arriva un nuovo adattamento di Sandokan ... Si legge su fanpage.it

Sandokan debutta stasera su Rai 1: il cast, la trama, da quante puntate è composta la serie con Can Yaman - Dopo tanta attesa, Sandokan si prepara finalmente a tornare sul piccolo schermo a partire da stasera su Rai 1 alle 21:30: ecco ciò che è necessario sapere sulla serie con Can Yaman e Alessandro Prezio ... Da movieplayer.it

“Sandokan” versione 2025 arriva su Rai 1: Can Yaman sarà all’altezza di Kabir Bedi? - Epiche battaglie in mare, pirati ribelli, nativi da salvare e l'amore tormentato tra Marianna e Sandokan. Segnala iodonna.it

Sandokan debutta stasera, 1° dicembre 2025, su Rai 1: ecco le Anticipazioni della prima puntata - Ecco le Anticipazioni della prima puntata di Sandokan, la serie tv con Can Yaman che debutta questa sera, lunedì 1° dicembre 2025 su Rai 1. Segnala msn.com

Al fianco dell'attore turco ci sono Alessandro Preziosi, Ed Westwick e la giovane Alanah Bloor - Su Rai 1 e RaiPlay arriva Sandokan, la nuova serie con Can Yaman nei panni del protagonista. Da gazzetta.it