Sandokan inizia così | le anticipazioni della prima puntata

La Tigre della Malesia torna su Rai 1 con le sue avventure ricche di azione, passione e conflitti. Il nuovo Sandokan di Can Yaman sarà protagonista di quattro prime serate dirette da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo e, oltre a portare in scena le sue avventure, racconterà anche l’origine del mito: chi è davvero il protagonista, come ha conosciuto il suo fedele Yanez (Alessandro Preziosi) e com’è nato il duello senza fine tra lui e Brooke (Ed Westwick). Le puntate andranno in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 1 e saranno disponibili su RaiPlay dopo la messa in onda. Sandokan, anticipazioni prima puntata di lunedì 1° dicembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

