Sandokan è tratto da una storia vera? Ecco la trama del romanzo ' Le Tigri di Mompracem' di Emilio Salgari del 1900 che ispira la serie con Can Yaman

La trama di Sankan è ispirata alle lotte dei pirati malesi contro gli inglesi nell’Ottocento e mescola avventura, amore e ribellione Sandokan non è tratto da una storia vera, ma nasce dalla fantasia di Emilio Salgari che nel 1900 pubblicò il romanzo "Le Tigri di Mompracem". Tuttavia il person. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sandokan è tratto da una storia vera? Ecco la trama del romanzo 'Le Tigri di Mompracem' di Emilio Salgari del 1900, che ispira la serie con Can Yaman

