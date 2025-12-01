Sandokan debutta stasera su Rai 1 | il cast la trama da quante puntate è composta la serie con Can Yaman

Dopo tanta attesa, Sandokan si prepara finalmente a tornare sul piccolo schermo a partire da stasera su Rai 1 alle 21:30: ecco ciò che è necessario sapere sulla serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi Ci siamo, è finalmente arrivato il grande giorno per Sandokan. Una delle serie più attese dell'anno si prepara al debutto stasera su Rai 1, alle 21:30, al termine di Affari Tuoi. Il nuovo adattamento dei romanzi di Emilio Salgari riporta sul piccolo schermo le avventure piratesche a 50 anni di distanza dallo sceneggiato che consacrò Kabir Bedi come Tigre della Malesia nell'immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sandokan debutta stasera su Rai 1: il cast, la trama, da quante puntate è composta la serie con Can Yaman

