Sandokan con Can Yaman | quando inizia puntate e cast

Il ritorno di Sandokan sul piccolo schermo è uno fra gli eventi televisivi più attesi degli ultimi anni. Dopo un percorso produttivo lungo e articolato, la nuova serie con protagonista Can Yaman si prepara a debuttare su Rai 1, riportando in prima serata l’eroe di Emilio Salgari. Un progetto ambizioso, costruito come una grande produzione internazionale, che punta a rinnovare il mito della Tigre della Malesia, usando un linguaggio moderno, un’estetica cinematografica e un cast di grande richiamo. Con un budget importante, riprese in location suggestive e un team di primo piano, Sandokan si candida a diventare una fra le fiction di punta della stagione televisiva. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sandokan con Can Yaman: quando inizia, puntate e cast

