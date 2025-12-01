SANDOKAN | CAN YAMAN FA RIVIVERE LA TIGRE DELLA MALESIA NELLA SERIE IN TRE STAGIONI
“ Sandokan ”, la serie evento con un cast internazionale, prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, debutta lunedì 1 dicembre su Rai1. Il progetto, già venduto a “scatola chiusa” in svariate Nazioni, che si articola in tre stagioni. Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group. A cinquant’anni dalla celebre serie Rai che lo rese un’icona, torna “Sandokan”, l’eroe di una storia senza tempo che conduce gli spettatori in terre esotiche e tempi lontani: nel Borneo della prima metà dell’Ottocento, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali spinte da un’avidità cieca e feroce. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Argomenti simili trattati di recente
"Non combatte per la sua libertà, ma per quella degli altri, per un valore superiore." Can Yaman è #Sandokan. Ve lo raccontiamo sul #RadiocorriereTv https://bit.ly/4isxLGZ Questa sera, alle 21.30 su Rai 1, la prima puntata della serie evento diretta da Jan Mari - facebook.com Vai su Facebook
Can Yaman da Mara Venier: "Sandokan è il ruolo della mia vita. Le donne italiane? Sono calorose" Vai su X
Sandokan, recensione: il pirata di Can Yaman gioca con la nostalgia e si fa intrattenimento spettacolare - I primi due episodi di Sandokan, la nuova serie di Rai Fiction e Lux Vide al via lunedì 1° dicembre su Rai 1, promettono di regalare al pubblico quattro serate all'insegna dell'avventura e del diverti ... Riporta msn.com
E se la vera sorpresa in Sandokan fosse Alessandro Preziosi che ruba la scena a Can Yaman - Eravamo tutti convinti che la rivelazione della fiction sarebbe stata Can Yaman: il turco più amato dal ... Secondo elle.com
Can Yaman: «Per diventare Sandokan ho perso 10 chili. Lavoro 16 ore al giorno e sono stufo di interpretare il ruolo del figo che piace alle donne» - Facevo l’avvocato, mi hanno "scoperto" durante una festa di matrimonio a Mosca» ... Da msn.com
Can Yaman, il nuovo Sandokan, e quel commento sulle donne italiane - D isinvolto sullo schermo, timido quando si tratta di questioni personali: a Domenica In, ospite di Mara Venier, Can Yaman non è riuscito a nascondere l’ìmbarazzo davanti alle domande che esulavano da ... Riporta iodonna.it
“Sandokan”, così Kabir Bedi stregò l’Italia 50 anni fa. E ora tocca a Can Yaman - Il 6 gennaio del 1976 la Rai mandava in onda lo sceneggiato di Sergio Sollima, lo videro in 27 milioni di spettatori. Secondo repubblica.it
Sul set di Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi: il video nel backstage della serie d’avventura - Un viaggio sul set del nuovo Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi, finalmente in onda su Rai 1: 4 serate dall'1 dicembre. Riporta style.corriere.it