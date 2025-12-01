SANDOKAN | CAN YAMAN FA RIVIVERE LA TIGRE DELLA MALESIA NELLA SERIE IN TRE STAGIONI

“ Sandokan ”, la serie evento con un cast internazionale, prodotta da Lux Vide e Rai Fiction, debutta lunedì 1 dicembre su Rai1. Il progetto, già venduto a “scatola chiusa” in svariate Nazioni, che si articola in tre stagioni. Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group. A cinquant’anni dalla celebre serie Rai che lo rese un’icona, torna “Sandokan”, l’eroe di una storia senza tempo che conduce gli spettatori in terre esotiche e tempi lontani: nel Borneo della prima metà dell’Ottocento, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali spinte da un’avidità cieca e feroce. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SANDOKAN: CAN YAMAN FA RIVIVERE LA TIGRE DELLA MALESIA NELLA SERIE IN TRE STAGIONI

