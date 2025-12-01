Sandokan arriva su rai 1 dal 1 dicembre 2025

quando esce sandokan: aggiornamenti sulle riprese e la programmazione. La produzione della nuova serie Sandokan rappresenta un progetto di grande rilevanza nel panorama televisivo internazionale. Dopo diverse incertezze e ritardi, le riprese sono state ufficialmente avviate in calabria alla fine di aprile 2024, confermando l’impegno di produttori e registi nel realizzare un adattamento fedele della celebre saga di Emilio Salgari. Le fasi di lavorazione sono state aperte presso il set di Formello, mentre le location coinvolgono anche altre aree della regione, come le coste e le zone interne, grazie al sostegno della Calabria Film Commission. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sandokan arriva su rai 1 dal 1 dicembre 2025

Altre letture consigliate

Fiction dicembre 2025, quale attendete di più ? Ultimo mese dell’anno che si chiude in bellezza. Si inizia con Sandokan con Can Yaman. Sempre su Rai 1 debutta L’altro ispettore. L’atteso finale di stagione di Un Professore 3 arriva il 18 dicembre. Ficarra e - facebook.com Vai su Facebook

"Sandokan": arriva su Rai 1 la serie con Can Yaman - spettacolonews.com/?p=52339 #Sandokan sta per tornare! #CanYaman Vai su X

Sandokan torna su Rai 1: tutte le anticipazioni di lunedì 1° dicembre 2025 - Promette fuoco e fiamme il ritorno in chiave moderna di Sandokan. Segnala pourfemme.it

L'attesa è finita: da lunedì 1° dicembre arriva "Sandokan" - “Sandokan”, la serie evento con un cast internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction è in arrivo dal 1° dicembre su Rai 1, dopo essere stata pr ... Si legge su rai.it

Sandokan su Rai 1: quando inizia, quante puntate sono e perché ‘accorcerà’ Affari Tuoi - La nuova serie evento con Can Yaman debutta il 1° dicembre 2025 su Rai 1: quattro puntate e una programmazione speciale che anticiperà la chiusura di Affari Tuoi. Si legge su libero.it