San Severino petardo esplode sull?auto di un avvocato | l?autore è immortalato dalle telecamere

SAN SEVERINO - Un grosso petardo piazzato sull?auto di un avvocato e fatto esplodere, sono in corso le indagini per risalire all?identità dell?autore.

SAN SEVERINO - Presa di mira la vettura del legale Alberto Piloni. L'aveva lasciata in sosta in piazza Del Popolo. Squarcio nel tetto del veicolo. Ad agire un uomo incappucciato

