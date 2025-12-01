Firenze, 1 dicembre 2025 – “ F ranco c’è sempre stato. C’era da una vita già quando sono arrivata io, all’inizio degli anni Duemila, e c’è sempre rimasto, nonostante negli ultimi tempi avesse un po’ diradato le sue visite. E’ un grande dolore, non so dire altro”. È scossa Sara Nocentini – presidente della piccola Casa del popolo di San Niccolò – un presidio storico dell’Oltrarno che sembra uscito dai fotogrammi dell’era Berlinguer. Franco Giorgi e Gianna Di Nardo, chi sono i due coniugi trovati morti a Firenze. La pista dell’omicidio suicidio Franco Giorgi ne è stato il presidente per anni. “Era generoso, un baluardo per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Niccolò in lacrime per Franco e Gianna, i coniugi trovati morti in casa