San Miniato Capodanno in piazza | sul palco la showgirl Stefania Orlando

SAN MINIATO – San Miniato si prepara a vivere un capodanno speciale, una grande festa all’aperto che animerà il cuore della città. Il 31 dicembre, in piazza del Popolo, il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione daranno vita a una serata ricca di musica e divertimento, grazie alla presenza di un’ospite amatissima dal pubblico italiano: Stefania Orlando. Dalle 22,30 il palco si accenderà con l’energia della band 80 Voglia di 90 e 2000, che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio musicale tra hit ’70, ’80, ’90 e 2000. Un ritmo travolgente, pensato per far ballare tutte le generazioni e per scaldare la piazza in attesa della mezzanotte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

