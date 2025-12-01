San Giuliano luminarie natalizie in cortocircuito | incendio al centro di accoglienza

San Giuliano Milanese (Milano), 1 dicembre 2025 – Fumo e fiamme, paura nel centro di accoglienza. E’ di t renta persone evacuate e un intossicato il bilancio di un incendio divampato in serata nel Cas ‘Il Pavone’, un centro di accoglienza per richiedenti asilo con sede al civico 5 di via Gorky, a San Giuliano Milanese. Ancora in corso di accertamento l’origine del rogo, che si è sviluppato poco dopo le 17 - presumibilmente a causa di un cortocircuito - da alcune luminarie natalizie che erano state installate tra gli arredi di una camera al secondo piano. Le fiamme hanno raggiunto un letto, facendo scattare il sistema di allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giuliano, luminarie natalizie in cortocircuito: incendio al centro di accoglienza

