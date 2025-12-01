San Giorgio a Cremano ruba moto e tenta la fuga ma poliziotto libero dal servizio fa arrestare

Un tentativo di furto di una motocicletta di grossa cilindrata si è trasformato in una rocambolesca fuga tra via Scarlatti a San Giorgio a Cremano e le strade limitrofe. Protagonista un 23enne napoletano, oggi raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Il giovane è gravemente indiziato dei . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - San Giorgio a Cremano, ruba moto e tenta la fuga ma poliziotto libero dal servizio fa arrestare

