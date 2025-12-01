San Donato nulla di fatto Un punto che sta stretto

GHIVIBORGO 1 SAN DONATO TAVARNELLE 1 GHIVIBORGO: Butano, Baldacci, Ricci, Del Dotto, Vecchi (86’ Ceccanti), Musatti, Signorini, Boiga, Cannarsa (58’ Mion), Citarella (79’ Longo), Mariotti. A disp.: Laoluna, Panconi, Arcuri, Brisciani, Quochi, Ferrarese. All. Corrado Ingenito. SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croce, Morelli, Cecchi, Sardilli (69’ Leonardi), Falconi (90’ Alfani), Torrini (86’ Gistri), Calonaci, Ciravegna, Doratiotto, Rotondo (76’ Senesi). A disp.: Gambassi, Morina, Puppato, Pecchia. All. Vitaliano Bonuccelli. Arbitro: Guarino di Avellino. Reti: 33’ Ciravegna, 64’ Baldacci. GHIVIZZANO - Pari sostanzialmente giusto anche se è il GhiviBorgo, soprattutto nella ripresa, a cercare con maggiore insistenzza il successo dopo avere recuperato lo svantaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Donato, nulla di fatto. Un punto che sta stretto

