Ilrestodelcarlino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una domenica di festa lungo la costa picena e fermana. Il Natale è infatti arrivato in anticipo a San Benedetto del Tronto e Porto San Giorgio, con l’accensione delle luminarie. Giornata particolare lungo la riviera delle Palme dopo la caduta del sindaco Antonio Spazzafumo. E’ toccato infatti al commissario Rita Stentella presenziare all’evento. L’appuntamento, anticipato di una settimana rispetto agli anni passati, è stato fissato alle 16.15 in viale Moretti. Poi è stata la volta di piazza Sacconi per l’accensione delle luminarie del Paese Alto, la rotonda D’Acquisto di Porto d’Ascoli e il giardino ’Nuttate de luna’ dove si è illuminata l’installazione artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Benedetto e Porto San Giorgio, si accendono le feste di Natale

