San Benedetto e Porto San Giorgio si accendono le feste di Natale
È stata una domenica di festa lungo la costa picena e fermana. Il Natale è infatti arrivato in anticipo a San Benedetto del Tronto e Porto San Giorgio, con l’accensione delle luminarie. Giornata particolare lungo la riviera delle Palme dopo la caduta del sindaco Antonio Spazzafumo. E’ toccato infatti al commissario Rita Stentella presenziare all’evento. L’appuntamento, anticipato di una settimana rispetto agli anni passati, è stato fissato alle 16.15 in viale Moretti. Poi è stata la volta di piazza Sacconi per l’accensione delle luminarie del Paese Alto, la rotonda D’Acquisto di Porto d’Ascoli e il giardino ’Nuttate de luna’ dove si è illuminata l’installazione artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Angelo Benedetto Gonnella è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Carrara Dal suo predecessore, Tommaso Pisino, "eredita" la vicenda Guang Rong... - facebook.com Vai su Facebook
Esercitazione marittima antincendio nel porto di San Benedetto del Tronto - ilmascalzone.it/2025/11/eserci… Vai su X
Luci e colori sulla pista del ghiaccio: il Natale a Porto San Giorgio comincia con tante attrazioni - PORTO SAN GIORGIO Il Natale a Porto San Giorgio è partito in un'esplosione di luci, colore e divertimento. Da corriereadriatico.it
Esercitazione antincendio in programma nel porto di San Benedetto del Tronto - Lunedì 1° dicembre la Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto coordinerà una complessa esercitazione antincendio in ambito portuale. Da ascolinotizie.it
San Benedetto, strade al buio nelle zone periferiche: «Una vergogna, sempre penalizzati» - I cittadini di varie zone di San Benedetto lamentano l'interruzione dell'illuminazione pubblica che ha interessato varie parti della città, e nonostante ... Da corriereadriatico.it