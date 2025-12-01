Sampdoria parla Cherubini | Non abbiamo più scusanti lo sappiamo Noi ci alleniamo sempre al 100% dobbiamo cercare di…

Sampdoria, l’esterno blucerchiato Cherubini analizza: «Non abbiamo più scusanti, lo sappiamo. Noi ci alleniamo sempre al 100% ma.» Cherubini, esterno della Sampdoria, ha preso la parola in conferenza stampa per commentare la sconfitta rimediata al Picco contro lo Spezia, nella 14ª giornata di Serie B. Un derby ligure che ha lasciato l’amaro in bocca ai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, parla Cherubini: «Non abbiamo più scusanti, lo sappiamo. Noi ci alleniamo sempre al 100%, dobbiamo cercare di…»

Approfondisci con queste news

#Sampdoria, parla #Galdi Le sue dichiarazioni Vai su X

#Sampdoria, parla #Galdi Le sue dichiarazioni - facebook.com Vai su Facebook

Sampdoria, Luigi Cherubini: non abbiamo più scuse, serve più fame… - Luigi Cherubini striglia la Sampdoria dopo la sconfitta con lo Spezia, l'impegno c'è ma serve più fame. Da clubdoria46.it

Michieli: «E’ stato fatto un calciomercato scellerato! Su Pafundi e Cherubini dico questo» - Maurizio Michieli ha analizzato la sconfitta della Sampdoria di Angelo Gregucci contro lo Spezia al Picco: le su parole Maurizio Michieli durante l’ultima puntata di Forever Samp, su TeleNord, ha rila ... Secondo sampnews24.com

Paralisi Sampdoria, niente svolta certificata da Cherubini: “Ci vuole fame” - Una squadra che sembra impossibile da sbloccare psicologicamente: "Ci alleniamo bene e gli allenatori nuovi ci hanno dato più ritm ... Scrive msn.com

Cherubini: «Non abbiamo più scusanti, lo sappiamo. Dobbiamo cercare di uscire tutti insieme da questo periodo» - Luigi Cherubini, esterno della Sampdoria, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata al Picco contro lo Spezia Luigi Cherubini, esterno della Sampdoria, ha analizzato la sconfitta rimed ... Si legge su sampnews24.com

Sampdoria, Gregucci verso Spezia: "Siamo all'inferno, ne possiamo uscire solo tutti uniti" - Serve una prestazione vera, serve coraggio, consapevolezza di ciò che ci aspetta al Picco" ... Come scrive telenord.it

Flachi sulla Sampdoria: "Pafundi e Cherubini hanno qualità. Questo modulo può esaltarli" - Pafundi deve fare esperienza, ma se uno come Mancini, che lo ha seguito e convocato in Nazionale, lo identifica come futuro del calcio qualcosa vorrà dire. Riporta tuttomercatoweb.com