Sampdoria ottavo ko in stagione per i blucerchiati Gregucci | Dovremo cambiare registro e cercare di essere più pericolosi!

Sampdoria, ottava sconfitta in stagione per i blucerchiati nella sfida contro lo Spezia. Gregucci: «Dovremo cambiare registro» È stata una serata difficile per i tifosi blucerchiati. La Sampdoria ha incassato una pesante sconfitta nel derby ligure, cadendo 1-0 al “Picco” contro lo Spezia nella 14ª giornata di Serie B. Un risultato che non solo lascia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
LA CURIOSITÀ La Reggiana fino a lunedì potrà rimanere al settimo posto in classifica per differenza reti. Solo un risultato positivo della Juve Stabia, che gioca lunedì sera a Genova con la Sampdoria, potrà fare tornare all'ottavo posto i granata. - facebook.com Vai su Facebook
Coda regala la vittoria alla Sampdoria, la prima per Gregucci-Foti: Juve Stabia ko - La gara viene decisa da un rigore al 13' del secondo tempo: fallo di Ruggero su Vulikic in area. Riporta tuttosport.com
Sampdoria, inizia una settimana di fuoco - Questa settimana Joseph Tey e Matteo Manfredi devono avviare la nuova stagione della Sampdoria, a cominciare dalla scelta dell’allenatore. Si legge su ilsecoloxix.it