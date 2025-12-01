Samnite | due giornate di progettualità dedicate a giovani imprese e istituzioni

Tempo di lettura: 3 minuti Samnite, startup innovativa nata per promuovere lo sviluppo digitale del territorio, ha reso protagonisti giovani, imprese e istituzioni in due giornate di confronto e progettualità che si sono tenute venerdì 28 e domenica 30 novembre al Cinema Teatro Modernissimo di Telese Terme. Il Samneat Valley Summit e la Telesia Tech Conference hanno offerto una panoramica completa sul percorso che ha portato alla nascita di Samneat, sulla crescita della piattaforma marketplace per attività e servizi della Valle Telesina e sulle prospettive future delineate nella Roadmap 2026. La mattinata rivolta a studenti e istituti scolastici ha puntato sull’ispirazione e sul racconto delle storie di innovazione locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

