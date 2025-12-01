Samira Lui Conduttrice | Piloterà Ok Il Prezzo E’ Giusto!

Samira Lui potrebbe essere il nuovo volto di Ok il Prezzo è Giusto: ecco cosa sappiamo sul ritorno del game show più amato e sull’estate esplosiva di Mediaset. Una voce ha iniziato a circolare con sempre più insistenza e sta facendo tremare i corridoi di Mediaset: Samira Lui potrebbe essere la nuova padrona di casa di “Ok, il Prezzo è Giusto”. Sì, proprio lei, l’ex professoressa de La Ruota della Fortuna, volto ormai familiare e amatissimo dal pubblico, sarebbe in pole position per raccogliere il testimone in una delle trasmissioni più iconiche della televisione italiana. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Ruben Trasatti, subito ripreso dal sito Biccy, e da lì in poi il web si è letteralmente infiammato. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Samira Lui Conduttrice: Piloterà Ok Il Prezzo E’ Giusto!

