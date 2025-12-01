Salvini e Verdini comprano una super villa a Roma | 674 m² per 1,35 milioni

Durante il lockdown del 2020, in una diretta social, augurava buona Pasqua agli italiani dal suo bilocale di Milano con tanto di video-tour della casa. “Vivo in un condominio come tanti”, sottolinea Matteo Salvini passando in rassegna le stanze e la sala che, precisava, era “al massimo venti metri quadrati”. Adesso però tutto cambia. Il vicepremier leghista ha acquistato assieme alla compagna Francesca Verdini una villa alla Camilluccia, quartiere rinomato e ambito di Roma Nord. Dal bilocale alla villa su quattro livelli da 674 metri quadrati, 28 vani e due box. Come racconta Il Domani, autore dell’inchiesta sulla nuova proprietà del ministro e della figlia di Denis Verdini, la casa è stata acquista per 1,35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Salvini e Verdini comprano una super villa a Roma: 674 m² per 1,35 milioni”

