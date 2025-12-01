Salvini commissaria Lega Toscana | l’ex vice Crippa al posto di Baroncini

Dopo il flop alle elezioni regionali con un solo consigliere regionale eletto, Matteo Salvini commissaria la Lega in Toscana. Nominando commissario il deputato Andrea Crippa al posto del segretario regionale Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme 2019-2024. Baroncini viene nominato responsabile enti locali Lega Italia centrale. Un commissariamento che arriva a nemmeno due mesi dal voto regionale, poco più del 4% per il partito di Salvini, responsabile della campagna elettorale in Toscana Vannacci. Andrea Crippa, 39 anni, di Monza, neo commissario Lega Toscana, di Salvini è stato vicesegretario nazionale del partito fino a pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

