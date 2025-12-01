Un uomo che passeggia tra i grattacieli di Milano con un coltello in tasca e che, pochi minuti più tardi, userà quell’arma per aggredire una persona scelta a caso. L’immagine delle telecamere di piazza Gae Aulenti, dove lunedì 3 novembre il 59enne Vincenzo Lanni ha accoltellato la dirigente di Finlombarda Anna Laura Valsecchi (ferita gravemente ma non in pericolo di vita), ci restituisce una fotografia spietata del cortocircuito tra medicina, giustizia e società. Lanni, infatti, 10 anni fa aveva già accoltellato due anziani in provincia di Bergamo. Condannato a 8 anni di carcere e dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere perché affetto da un disturbo schizoide della personalità, trascorre cinque anni in cella, poi due di affidamento in prova e altri due di libertà vigilata. 🔗 Leggi su Panorama.it

Salute mentale: pericolosi, ma liberi. Quando la psichiatria non ferma la violenza