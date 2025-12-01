Salute la paziente | Ancora in grembo mia figlia sapeva già che avevo la sclerosi multipla

(Adnkronos) – "Al momento della diagnosi, ormai molti anni fa, qualcun altro ne era già a conoscenza, qualcuno che era nel mio grembo e lo stava abitando da meno di 90 giorni: mia figlia. Quando venne pronunciata quella diagnosi, non capii bene tutte le parole, erano spaventose e incomprensibili. Il mio corpo le avrebbe comprese . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

