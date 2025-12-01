Salute | dispositivi medici in Italia idrogel innovativo che aiuta a perdere peso
Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - È disponibile in Italia un nuovo dispositivo medico destinato al supporto della perdita di peso negli adulti con sovrappeso o obesità, in associazione a dieta ed esercizio fisico. Si tratta di Plenity, un dispositivo medico di classe III, approvato dall'Agenzia americana Food and Drug Administration e con marcatura CE. Nello studio clinico Glow (Gelesis Loss Of Weight) - pubblicato su Obesity e condotto su 436 pazienti - Plenity ha dimostrato che, tra coloro che hanno assunto il prodotto, nel 59% dei casi hanno perso almeno il 5% del proprio peso e 3 persone su 10 hanno perso una media del 14%, non interferendo con l'assorbimento di vitamine e con un profilo di sicurezza sovrapponibile al placebo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
