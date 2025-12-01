Salute Bandello Apmo | Miopia in piena esplosione soprattutto nei bambini

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "La miopia è realmente un disastro: sta esplodendo dal punto di vista epidemiologico in generale, ma accade anche e soprattutto in età pediatrica. Questo rende il problema ancora più significativo, perché nel tempo si deve prevedere che il numero dei pazienti miopi andrà aumentando sempre di più e percentualmente" si stima raggiungeranno il "50% della popolazione nel 2050. E' il dato a cui si fa riferimento, ma non è detto che non possano essere raggiunti valori addirittura superiori". Così Francesco Bandello, presidente Apmo (Associazione pazienti malattie oculari) e direttore Unità Oculistica Irccs ospedale San Raffaele di Milano, intervenendo al convegno su sfide e opportunità future della miopia pediatrica, a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Salute, Bandello (Apmo): "Miopia in piena esplosione soprattutto nei bambini"

